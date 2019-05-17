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  • 18.05.2019 14:12
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 11:19

İşte le kredi oranları!

Merkez sı'nın repo ihaleleri son bulduktan sonra bir gün içinde 7 banka konut kredi lerini arttırma kararı aldı. Son artışlarla konut kredisi faiz ortalaması yüzde 2.1'e yükseldi. , VakıfBank, , Bankası, , Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve ile Türkiye Finans Katılım Bankası geçtiğimiz ay içinde birden fazla kez konut kredisi nı yükseltti. Peki 18 Mayıs faiz oranları vade faiz ücreti?

Geçtiğimiz gün Akbank, QNB Finansbank, Halkbank, ING Bank, Yapı Kredi, Şekerbank ve HSBC konut kredisinde faiz oranını artırdı. Haftanın ilk gününde TEB kampanyalı konut kredisinde faiz oranını artırdı. İlk iki günde 7 banka konut kredisi faiz oranlarını artırdı. Son dönemde yeniden yükselişe geçen konut kredisi faiz oranları ortalama yüzde 2.1 seviyesindeyken, hali hazırda en uygun aylık faiz oranını yüzde 1.55 ile iki kamu bankası veriyor.

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