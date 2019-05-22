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  • 22.05.2019 12:04
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 12:09

en uygun kredisi veren lar hangileri? kredisi oranları

Ülkemizdeki pek çok kredilerini müşterilerine sunmaktadır. Bu krediler ihtiyaç kredisi kapsamında değerlendirilmektedir. İhtiyaç kredileri Ramazan Bayramı’na özel bazı kampanyalar eklenerek sunulmaktadır. Ramazan Bayramı yaklaşırken, bankaların sunduğu avantajlı krediler paraya sıkışanların imdadına yetişiyor. Özellikle lerin artış trendine girdiği bu dönemde sunulan krediler cazip avantajlar sunuyor. Vadesi 60 aya çıkan kredilerin üst limiti 100 bin lirayı buluyor. Üstelik faizler yüzde 1.89’dan başlıyor... Peki veren bankalar hangileri? kredisi faiz oranları

22 Mayıs en uygun Ramazan Bayramı kredisi veren bankalar hangileri? Güncel Bayram kredisi faiz oranları. Özel ve kamu bankaları Ramazan Bayramına özel kredileri ihtiyaç sahiplerine sunuyor. Bu krediler sayesinde Ramazan Bayramı'ndaki ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. İşte özel ve kamu bankalarının Ramazan Bayramı kredi kampanyaları… Bankalar 'bayram kredisi' yarışına girdi. Ramazan Bayramı öncesi müşterilerinin artan ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesini amaçlayan bankalar, avantajlı kredi seçenekleri sunuyor. Garanti Bankası, bayrama özel uygun faizli 60 aya varan vadelerle kredi fırsatı sunuyor. Bayram kampanyası 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Bankanın şubesi, internet sitesi ve Garanti Cep üzerinden veya 444 0 355'i arayarak başvuru yapabilir.

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