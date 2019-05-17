Geçtiğimiz gün Akbank, QNB Finansbank, Halkbank, ING Bank, Yapı Kredi, Şekerbank ve HSBC konut kredisinde faiz oranını artırdı. Haftanın ilk gününde TEB kampanyalı konut kredisinde faiz oranını artırdı. İlk iki günde 7 banka konut kredisi faiz oranlarını artırdı. Son dönemde yeniden yükselişe geçen konut kredisi faiz oranları ortalama yüzde 2.1 seviyesindeyken, hali hazırda en uygun aylık faiz oranını yüzde 1.55 ile iki kamu bankası veriyor. Özel bankalarda faiz oranları yüzde 2.45 seviyesine kadar çıkıyor. Peki 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti ne kadar? Banka güncel yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranı ne oldu? İşte tüm detaylar