Milyonlarca emekli için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde emekliler ikinci maaş alabilecek.

Sigorta şirketleri destek verdiği bu sistem için ellerini taşın altına koymaya hazır. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde çalışanların emeklilik dönemlerinde ciddi ve düzenli ilave gelire kavuşabileceklerine dikkat çekti. Fon sisteminde bireysel hesap olacak, çalışanlar birikimlerini hesapta anlık takip edebilecek ve yatırım araçlarında değerlendirebilecek. Peki emekliye ikinci çifte maaş nasıl alınır başvuru ve alma şartları nedir? SGK SSK ve Bağkur emeklisi çift maaş nasıl alır?