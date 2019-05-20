Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren hükümet Nisan ayı itibariyle emeklilik dilekçesi veren, malullük aylığı bağlanan 40 bin kişiye de bayram ikramiyesi verecek. Sosyal Güvenlik Kurumu bu hafta, 27-31 Mayıs'ta hesaplarda olacak emekli ikramiyelerinin tahsis numarasına göre ödeme gününü açıklayacak. Emekliler için bu yaz kazançlı geçecek, bayram ikramiyesinin yanı sıra Temmuz'da da maaşları artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de, yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi kimler bayram ikramiyesi alacak? Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiye alma şartları nedir?