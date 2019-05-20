Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.05.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 08:59

Kurban ve emekli ! 2019 ve Bağ-Kur emeklisi ?

2019 ve Bağ-Kur emeklisi ? Kurban ve nedir? Hükümet, nisan itibarıyla emeklilik dilekçesi veren, malullük aylığı bağlanan 40 bin kişiye de bayram ikramiyesi verecek. 'ta hesaplarda olacak emekli ikramiyelerinin tutarı 28 milyar lirayı bulacak. Hakkında haciz başlatılan emeklilerin bayram ikramiyesine de haciz konulamayacak. Hak sahibinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek. Geçen yıl yaklaşık 24 milyarlık emekli ikramiyesi ödeyen hükümet bu yıl için de yaklaşık 28 milyar liralık ödeme gerçekleştirecek.

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren hükümet Nisan ayı itibariyle emeklilik dilekçesi veren, malullük aylığı bağlanan 40 bin kişiye de bayram ikramiyesi verecek. Sosyal Güvenlik Kurumu bu hafta, 27-31 Mayıs'ta hesaplarda olacak emekli ikramiyelerinin tahsis numarasına göre ödeme gününü açıklayacak. Emekliler için bu yaz kazançlı geçecek, bayram ikramiyesinin yanı sıra Temmuz'da da maaşları artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de, yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi kimler bayram ikramiyesi alacak? Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiye alma şartları nedir?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiye alma şartları! 2019 SSK ve Bağ-Kur emeklisi kimler bayram ikramiyesi alacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri