Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 20.05.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 12:01

Emekliye ikinci başvuru ve alma şartları nelerdir? ve ?

Milyonlarca emekli için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Tamamlayıcı i sayesinde emekliler ikinci maaş alabilecek. Sigorta şirketleri destek verdiği bu sistem için ellerini taşın altına koymaya hazır. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde çalışanların emeklilik dönemlerinde ciddi ve düzenli ilave gelire kavuşabileceklerine dikkat çekti. Fon sisteminde bireysel hesap olacak, çalışanlar birikimlerini hesapta anlık takip edebilecek ve yatırım araçlarında değerlendirebilecek. Peki emekliye ikinci başvuru ve alma şartları nedir? ve ?

Emekliye ikinci çifte maaş nasıl alınır başvuru ve alma şartları nedir? SGK SSK ve Bağkur emeklisi çift maaş nasıl alır? Hazine ve Maliyet Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı ekonomik program içerisinde yer alan "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' sigorta sektöründen kabul gördü. Çalışanlara emeklilik döneminde ek gelir oluşturmayı hedefleyen program üzerinde çalışmalar sürerken, sigorta şirketleri önümüzdeki dönemde uygulamaya konması beklenen 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' ile ilgili üzerine düşen görevi yapmaya hazır.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni reform paketindeki tamamlayıcı emeklilik, milyonlarca çalışana hem erken emeklilik hem de çifte maaş imkanı sunacak. Tamamlayıcı emeklilik, ülkemizde 2017'de Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım ile başlatıldı. Ancak bu sisteme girmek zorunlu, kalmak isteğe bağlı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekliye ikinci çifte maaş nasıl alınır başvuru ve alma şartları nelerdir? SGK SSK ve Bağkur emeklisi çift maaş nasıl alır?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri