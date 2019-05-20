Emekliye ikinci çifte maaş nasıl alınır başvuru ve alma şartları nedir? SGK SSK ve Bağkur emeklisi çift maaş nasıl alır? Hazine ve Maliyet Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı ekonomik program içerisinde yer alan "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' sigorta sektöründen kabul gördü. Çalışanlara emeklilik döneminde ek gelir oluşturmayı hedefleyen program üzerinde çalışmalar sürerken, sigorta şirketleri önümüzdeki dönemde uygulamaya konması beklenen 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' ile ilgili üzerine düşen görevi yapmaya hazır.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni reform paketindeki tamamlayıcı emeklilik, milyonlarca çalışana hem erken emeklilik hem de çifte maaş imkanı sunacak. Tamamlayıcı emeklilik, ülkemizde 2017'de Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım ile başlatıldı. Ancak bu sisteme girmek zorunlu, kalmak isteğe bağlı.