Milyonlarca emekli için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde emekliler ikinci maaş alabilecek.
Sigorta şirketleri destek verdiği bu sistem için ellerini taşın altına koymaya hazır.
Milyonlarca emekli için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde emekliler ikinci maaş alabilecek.
Sigorta şirketleri destek verdiği bu sistem için ellerini taşın altına koymaya hazır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.