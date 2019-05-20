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  • 21.05.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 12:04

i sayesinde emekliler ikinci maaş alabilecek

Hazine ve Maliyet Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı ekonomik program içerisinde yer alan "Tamamlayıcı i' sigorta sektöründen kabul gördü.

Milyonlarca emekli için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde emekliler ikinci maaş alabilecek.
Sigorta şirketleri destek verdiği bu sistem için ellerini taşın altına koymaya hazır.

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