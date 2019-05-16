2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ek ödeme promosyon ikramiye zam oranı! Emekli maaşı promosyon ikramiyesi ne kadar? Emekli maaşı promosyon, ikramiye ve zam haberleri yakından takip ediliyor. Emekli maaşı promosyonu ne kadar verilecek? Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi alacak. Bankaların emekli müşteri rekabeti sürüyor. Kimi bankalar 450 liraya varan promosyona ek fırsatlar sunarken, kimi de ödemeyi 600 liraya kadar çıkardı. Hem emekliye hem emekli getirene promosyon da gözde. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Hangi bankanın ek fırsatları daha fazla? İşte tüm detaylar!