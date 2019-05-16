Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere biner lira tutarında ikramiye ödendi. Bu yıl da Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacak. Memur maaş ödemeleriyle çakışma olmayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor. Peki Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak kimler alacak? 2019 SGK SSK Bağkur emeklisi ikramiye zammı var mı?

2019 yılında 3. kez ödenecek olan 1000 liralık bayram ikramiyesi emeklilere 27 Mayıs'tan itibaren ödenmeye başlayacak. Bayram ikramiyesi ödemeleri 27 – 28 – 29 – 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde yapılacak.