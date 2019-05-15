Geçtiğimiz yıl alınan kararla iki bayramda da emeklilere ikramiye verilmesi kararı alınmıştı. Şimdi yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş "Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Ramazan Bayramı bu yıl 4-6 Haziran tarihlerine denk geliyor. Emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emekliye farklı günlerde yatması bekleniyor.

Maaşların şu tarihlerde yatırılacağı tahmin ediliyor...

3 Haziran arefe günü pazartesiye denk geliyor ve bankalar yarım gün çalışıyor. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geldiği için maaşların en geç 27 Mayıs'ı takip eden 5 günde yani 27 – 28 – 29 – 30 ve 31 Mayıs günlerinde ödenmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

EMEKLİ VEFAT ETMİŞSE NE OLACAK?

Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödeniyor.

2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

İki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise ona dosyadaki orana göre ikramiye hesaplanıyor.