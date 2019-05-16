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  • 17.05.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 14:26

ayı Bağkur emekli enflasyon farkı maaş mı, ?

Bağkur emekli ayı enflasyon farkı maaş mı, ? İşte en düşük ve en yüksek maaşlar. Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. 4 aylık enflasyona göre, ve emeklilerinin zam oranı yüzde 4, tahminler ise zammın yüzde 6'yı bulacağını gösteriyor. İşte emeklinin cebine girecek zam miktarı...

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağından, emekliler meraklı bekleyiş içerisinde bulunuyor. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2019 Temmuz zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Maaş artışları ile birlikte Memur emeklisi aylığı 166, 57 Türk Lirası artışla 2 Bin 546 Türk Lirası 16 kuruş olacak. Esnaf emeklilerine ise 95, 72 Türk Lirası artış yapılarak maaşları 1,691 Türk Lira 2 kuruş olacak. Bağ- Kur tarım emeklisi vatandaşlarına ise 71,38 Türk Lirası artış yapılarak maaşları 1,260 Türk Lirası 97 Kuruşa yükselecek. İşte en düşük ve en yüksek maaşlar

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