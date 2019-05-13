İşsizlikten önce son dört aydaki ortalama brüt ücreti 4 bin 60 liranın üzerinde olanlar, brüt ücret tutarlarına göre asgari ücret artışından faydalanabilecek. İşsizlikten önceki brüt ücreti 4 bin 60 TL'nin altında olanların işsizlik maaşı ise asgari ücret artışından etkilenmeyecek. Devlet, işveren tarafından iş akdinin feshedilmesinden dolayı işsiz kalanlara, yeni bir iş bulabilmeleri için gerekli sürelerde işsizlik maaşı ödemesi yapar. Sadece işten atılanlar değil belli şartların oluşması durumunda istifa edenler de işsizlik maaşından faydalanabilir. Bu konudaki mevzuat hükmü çok açık. İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödemek gerekiyor. Peki İŞKUR 2019 işsizlik sigortası maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alabilmenin şartları ve evrakları süresi ve hesaplaması