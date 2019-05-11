İŞKUR açık iş ilanları sayfası üzerinden cankurtaran alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR üzerinden yapılan açıklamaya göre, havuzlarda, su parkları ve sahillerde çalıştırılmak üzere en az ilkokul mezunu personel alınacağı bildirildi. Cankurtaran olabilmek için başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, İŞKUR cankurtaran personel alımı şartları neler? Cankurtaran ilanına kimler başvuru yapabilecek? İşte detaylar...

CANKURTARAN ALIMI ŞARTLARI NELER?

Cankurtaran alımları için aranan genel şartlar, yayınlanan ilanlara göre değişiklik gösteriyor. Haberimizde belirttiğimiz cankurtaran alımı özel sektörlerin İŞKUR sayfası üzerinden yayınladığı ilanlardır. Söz konusu alımlar ile ilgili belirtilen linklere tıklayarak genel şartları görüntüleyebilirsiniz.

Cankurtaran personel alımı için aranan şartlar arasında en az ilkokul mezunu olmak, sağlık sorunu bulunmamak ve sabıka kaydının bulunmaması gerekiyor.

İŞKUR CANKURTARAN İŞ İLANLARI

Cankurtaran alımları için başvuru tarihi ve detayları ilanların üzerinde yer almaktadır. İŞKUR üzerinden yayınlanan tüm cankurtaran iş ilanları için tıklayın.

1 - Havuzlarda Su Parklarında ve Sahillerde Yüzme eylemini gerçekleştirenlerin Can güvenliğini sağlamak üzere çok sayıda cankurtaran personel alımı yapılacaktır.

Başvuru yapabilmek ve şartlar için tıklayın

2 - Sitenin havuzunda görevlendirilmek üzere belgeli 1 cankurtaran alınacaktır. Belgesi olmayan ve yüzme konusunda iyi olan adayların belge almaları noktasında yardımcı olunacaktır.

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3 - Gümüş ya da bronz bröveli 3 cankurtaran personel alımı yapılacaktır!.

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4 - Otelde görevlendirilmek üzere cankurtaran alımı yapılacaktır.

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5 - Ezine - Geyikli sahil kısmında bulunan Güneş Önü otelinde çalıştırılmak üzere sertifikalı 1 cankurtaran aranmaktadır.

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6 - Çocuk ve kadınlara yönelik yüzme havuzunda eğitici pozisyonunda görev alacak 1 kadın cankurtaran veya yüzme eğitmeni alınacak.

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