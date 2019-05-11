Çalışan anneye yarım gün iş tam maaş alma başvuru şartları! Doğum yapan anneye süt parası ne kadar? SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabiliyor. Bu kapsamda yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1270 lirasını devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, 2020 liranın 1010 lirasını işveren, 1270 lirasını devlet ödüyor. Yani asgari ücretli anne 2280 lirayla asgari ücretten fazla kazanıyor.

ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA

Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabiliyor. Bu kapsamda yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1270 lirasını devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, 2020 liranın 1010 lirasını işveren, 1270 lirasını devlet ödüyor. Yani asgari ücretli anne 2280 lirayla asgari ücretten fazla kazanıyor.

İŞVEREN ENGEL OLAMAZ

Yasaya göre, yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabilir. Bunun için öncelikle işyerine dilekçeyle başvuru yapılmalı. İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi yok. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyip işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor

BAŞVURU İŞKUR'A

Bu haktan yararlanmak için analık izninin yani 112 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İşkur şubesine 'doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi' ile başvuruda bulunmak gerekiyor.

ŞARTLARI NELER?

● Doğumdan öncesi 3 yıl içinde çalışılmış ve SGK'ya en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi yatırılmış olmalı.

● Çocuk sağ olarak doğmalı ve yarım çalışma ödeneği alındığı sırada da hayatta olmalı.

OKULA KADAR DA HAK VAR

Eşlerden biri çalışmıyorsa, çalışan eşe yarım gün çalışma izni verilmez. Yarı zamanlı çalışmak isteyen işçiyi atan işveren tazminat ödemek zorunda kalır. Ayrıca, çocuğunu büyütmek isteyen işçi, çocuk okula başlayıncaya kadar 'kısmi süreli çalışma' talebinde de bulunabilir. Kısmi süreli çalışmak için işçinin bir ay önceden işverene yazılı talepte bulunması gerekir. Memurlar için henüz uygulama başlamadı.

Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası ödeniyor. Bu yıl için rakam 180 lira.

- Kadın çalışan, her çocuk için 2 yıl (720 gün) olmak üzere 3 çocuk için borçlanarak 2.160 gün, yani 6 yıl kazanıp erken emekli olabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor.

- Kadın sigortalılardan başka birinin bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonra ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor. Yaş şartı geriye çekilip erken emekli olabiliyor.

- 100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.

- İşverenlerin kadın çalışanlara yaptığı kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine (bu yıl için bin 279 lira) kadar olan kısım Gelir Vergisi'nden istisna tutuluyor.

- Sanayi sektöründe İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışan 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara program süresi boyunca aylık 400 lira çocuk bakım desteği veriliyor. Günlük 77.70 lira cep harçlığı var.

- KOSGEB, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında geleneksel girişimcilere 60 bin, ileri girişimcilere 360 bin liraya kadar destek veriyor.

- Yeni eleman alınırken kadın seçilirse teşviklerin süresi artıyor. Kadınların ilave istihdam prim teşvikinden yararlanma süresi 12 aydan 18 aya çıkıyor.

- Bir işyeri açmaksızın üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor.

-İnternet üzerinden satış yapanlar da vergiden istisna.