SSK SGK ve Bağkur 2019 emekli memur maaşı ek ödeme ek gelir ücreti kaç para? İşte emekli, memur maaşı Temmuz zam oranı! Temmuzda tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Ocakta başlayan ilave ödeme bin 816-2 bin 375 liraya kadar çıkacak. 12.3 milyon emeklinin Temmuz'da maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da yükselecek. Oran yüzde 4-5'ten yüzde 8'e çıkarılırsa, emeklilerin ek ödemelerinde 215 liraya varan artış yaşanacak. Peki 2019 Emekli memur maaşı ek ödeme, ek gelir ücreti ne kadar? Emekli, memur emeklisi enflasyon farkı Temmuz zam oranı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar ve gelişmeler