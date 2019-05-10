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Emekliye en az 1170 TL garanti! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü Temmuz zammında. Yüzde 4'lük artış SSK ve Bağ-Kur'luların aylıklarında 215 liraya varan artış getiriyor. Peki emekli maaşlarında görülecek artışla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin en düşük ve en yüksek emekli aylıkları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı ile ilgili merak edilen detaylar...

10.05.2019 07:48 - Son Güncelleme: 10.05.2019 07:48
Emekliye en az 1170 TL garanti! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor.

Emekliye en az 1170 TL garanti! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Zam oranında enflasyon belirleyici olacağından, emekliler meraklı bekleyiş içerisinde bulunuyor.

Emekliye en az 1170 TL garanti! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa ilaveten fark alıp almayacağını gösterecek.

Emekliye en az 1170 TL garanti! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Bunun 4 aylık döneminin enflasyon verisi belli oldu.

Emekliye en az 1170 TL garanti! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Ocak-Mart enflasyonu yüzde 4 olarak gerçekleşti.

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