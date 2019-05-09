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  • 09.05.2019 11:03
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 12:19

ne an yatacak, kimler alacak? 2019 Bağkur emeklisi var mı?

Bu yıl yaklaşık 12.5 milyon kişi bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi, 27-31 Mayıs arasında hesaplarda olacak. 12 milyar liranın üzerinde ödeme yapılacak. Emeklilere bin lira, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında ödeme olacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Emekliler, Kurban Bayramı öncesinde de biner lira ikramiye alacak. Ayrıca ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Peki ne an yatacak, kimler alacak? 2019 Bağkur emeklisi var mı?

Geçtiğimiz sene ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyeleri her yıl dini bayramlar öncesi verilmeye devam edecek. İkramiyeler yıl içinde Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilecek. Ödeme tarihleri SGK yani Çalışma Bakanlığı tarafından önceden duyurulacak. Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli vatandaşlar emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırıyor. Henüz emekli ikramiye tutarı açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir. Bayramdan önce verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor. 12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. Peki Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alacak? 2019 SGK SSK Bağkur emeklisi ikramiye zammı var mı?

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