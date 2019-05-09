Geçtiğimiz sene ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyeleri her yıl dini bayramlar öncesi verilmeye devam edecek. İkramiyeler yıl içinde Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilecek. Ödeme tarihleri SGK yani Çalışma Bakanlığı tarafından önceden duyurulacak. Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli vatandaşlar emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırıyor. Henüz emekli ikramiye tutarı açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir. Bayramdan önce verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor. 12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. Peki Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alacak? 2019 SGK SSK Bağkur emeklisi ikramiye zammı var mı?