Emekliye Temmuz zammı ve ek ödemesi ne kadar olacak? İşte güncel emekli maaşları...

Yaklaşık 12.3 milyon emekli Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammının ne kadar olduğunu merak ediyor. Emekliler Temmuz ayıyla birlikte hem ek ödemelerini hem de maaşlarını zamlı olarak alacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar gözlerini Temmuz ayı zam oranına çevirdi. Peki, enflasyon tahminlerine göre, emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? Emekli maaşlarına ilişkin son durum takvim.com.tr'de...

09.05.2019 21:34 - Son Güncelleme: 09.05.2019 21:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





