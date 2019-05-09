Emekliye Temmuz zammı ve ek ödemesi ne kadar olacak? İşte güncel emekli maaşları...
Yaklaşık 12.3 milyon emekli Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammının ne kadar olduğunu merak ediyor. Emekliler Temmuz ayıyla birlikte hem ek ödemelerini hem de maaşlarını zamlı olarak alacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar gözlerini Temmuz ayı zam oranına çevirdi. Peki, enflasyon tahminlerine göre, emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? Emekli maaşlarına ilişkin son durum takvim.com.tr'de...
09.05.2019 21:34
- Son Güncelleme: 09.05.2019 21:34
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte yaklaşık 12 milyon emekli zam oranlarını araştırmaya başladı. TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi emekli zammına çevrildi. Peki, Emekliye Temmuz zammı ve ek ödemesi ne kadar olacak? İşte son detaylar...
Tüm emeklilerin Temmuz'da geliri artacak. Hem maaşlar hem de maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında verilen ek ödeme tutarları yükselecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 6 olarak beklenirken; bu öngörü gerçekleşirse gelirlerde 67,52 ile 336,38 TL arası artış gerçekleşecek.
Halen en düşük SSK emeklisi aylığı bin 71 lira 88 kuruş. Bu maaşı alan emeklinin eline yüzde 5 oranında yani 53,60 lira ek ödemeyle birlikte bin 125 lira 48 kuruş geçiyor.
Temmuz zammı yüzde 6 olarak gerçekleşirse, net maaş bin 136 lira 19 kuruşa, ek ödeme de 56,81 liraya çıkacak. Emeklinin eline artık bin 193 lira geçecek.