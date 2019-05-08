Bu yaz zam ve 2 kez biner lira ikramiye alacak emekliler için 3 talep de karara bağlanacak. Memur emeklileri için 4 ayrı zam oranı belirlenirken, 344 lira aile yardımı, ikramiye artışı ve her ay enflasyon farkı söz konusu olabilecek. Emekliler bir yandan bayram ikramiyelerini bir yandan da Temmuz zammını heyecanla bekliyor. Temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 6, memur emeklilerinde enflasyon farkıyla yüzde 7 olacağı tahmin ediliyor. Buna göre, en düşük emekli aylığı 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 109 lira artışla bin 927, memurlarda 166 lira artışla 2 bin 546 liraya çıkacak. Peki Emekli ve memur emeklisi aile yardımı, ikramiye artışı enflasyon farkı zammı ne kadar? Hangi emeklinin cebine kaç lira girecek?

4 AYRI ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Ağustosta yapılacak toplu sözleşmede ise emekliler ile ilgili talepler karara bağlanacak.

İşte masaya taşınacak talepler:

2020 ve 2021'in Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak zam oranları belirlenecek. Memur emeklileri için 4 ayrı zam oranı açıklanacak. Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi istenecek. Bu talep sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için gündeme gelecek. Memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için 32,65 lira veriliyor. Bu tutarlar temmuzda en az; eş için 292,62, 0-6 yaş çocuk için 68,56, 6 yaş üstü çocuk için 34,28 liraya çıkacak. Talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 361,18 lira ek ödeme alabilecek.

Emekliye farklı maaş | İşte emeklinin taban aylık tablosu...

Milyonlarca emekliye güzel haberler gelmeye devam ediyor.Temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 6, memur emeklilerinde enflasyon farkıyla yüzde 7 olacağı tahmin ediliyor. Buna göre, en düşük emekli aylığı 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 109 lira artışla bin 927, memurlarda 166 lira artışla 2 bin 546 liraya çıkacak. Peki hangi emeklinin cebine kaç lira girecek? İşte güncel emekli maaşları...

Beklenti anketi, Temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 6, memur emeklilerinde enflasyon farkıyla yüzde 7 olabileceğini gösteriyor.

NASIL DEĞİŞECEK?

Eğer bu artış gerçekleşirse, en düşük memur emeklisi aylığı 166,57 lira artışla 2 bin 546 lira 16 kuruşu bulacak.

Taban aylık; esnaf emeklilerinde 95,72 lira artışla bin 691 lira 2 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 71,38 lira artışla bin 260 lira 97 kuruşa ulaşacak.

SSK'lılarda ise en düşük maaş, 2000'den önce emekli olanlarda 109,09 lira artışla bin 927 lira 27 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda 67,52 lira artışla bin 193 liraya yükselecek.

Emeklilerin zam oranının belli olması için Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verileri gerekiyor.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

Memur emeklileri ise yüzde 5 zam ve enflasyon farkı alabilecek.

EMEKLİYE EK ÖDEME TUTARI NE KADAR OLACAK?

Ocaktan itibaren maaşı 1224 lira 81 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme almaya başladı. Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 280 lira arasında artış yaşanacak.

3600 EK GÖSTERGE EMEKLİ AYLIKLLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri 3600 ek gösterge emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den ek gösterge 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.