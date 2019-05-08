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  • 08.05.2019 10:30
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 10:30

kararı sonrası hemen harekete geçtiler! Tehdit gibi açıklama

Her öncesi sahneye çıkarak algı operasyonuna imza atan ‘sıfırcı hocalar’ ve destekçileri ’nın kararının hemen ardından yine sahneye çıktı.

YSK kararı sonrası hemen harekete geçtiler!

Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye analisti Edward Parker, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı inin yenilenmesi kararının ekonomiyi yeniden dengeleme ve istikrara kavuşturma planında yaklaşık iki ay daha belirsizlik anlamına geldiğini belirtti.

Parker "Türkiye ekonomisi ve para birimindeki oynaklık dikkate alındığında mevcut zayıflıkların artması" durumunda kredi notunun düşürülebileceğini söylerken AB Komisyonu da dün yayınladığı tahminlerinde Türkiye için 2019 yılı büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. Türk ekonomisi için 2019 yılı küçülme beklentisini yüzde 1.5'ten yüzde 2.3'e yükselten AB Komisyonu, 2020 yılı için büyüme tahminini ise yüzde 3.0'dan 3.5'e çıkardı.

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