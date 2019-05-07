Emekli vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında "çifte emekli maaşı alma şartları" yer alıyor. Yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı çift maaş nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Yargıtay tarafından alınan son karar da anne ve babadan alınan çift maaşın kesilemeyeceğini ortaya koydu. İzmir'de yaşayan 62 yaşındaki F.Y, Bağkur statüsünde olan annesinden aldığı yetim aylığı SGK tarafından iptal edilip ayrıca bu paranın iadesi için babasından Emekli Sandığı kapsamında aldığı yetim maaşından kesinti yapılınca konuyu yargıya taşıdı.

TÜMÜ İÇİN GEÇERLİ

Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.