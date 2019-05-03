Son dakika: Bakan Albayrak'tan eflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ten bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak, 'Yıllık enflasyon yüzde 19,71'den 19,50'ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53'ten 16,30'a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor' ifadelerini kullandı.