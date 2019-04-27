Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi alacak. Bu yılki ödemeler Mayıs ve Ağustos'ta yapılacak. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek. Yeni emekli olanların hem ikramiye hem de promosyon alması bekleniyor. SGK ikramiyeye ilişkin detayları internet sitesinden açıkladı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran Arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor. Peki emekliye ikramiye ve promosyon zammı var mı? İşte tüm detaylar