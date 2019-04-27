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  • 27.04.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 09:56

Emekli ikramiye ve promosyon mı var mı? Bağkur emeklisi son dakika Ramazan, ikramiye ödeme tarihi?

Bağkur emekliye son dakika Ramazan, ikramiye ödeme tarihi? Emekli ikramiye ve promosyon mı var mı? Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'ında alacakları ikramiye için gün sayan emeklilere müjdeli haber... SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden ikramiye tarihine dair açıklamalar yapıldı. Peki, 1000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Emeklilerin bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta Ramazan başlıyor, 4 Haziran ise bayram. Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000'er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı.

Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi alacak. Bu yılki ödemeler Mayıs ve Ağustos'ta yapılacak. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek. Yeni emekli olanların hem ikramiye hem de promosyon alması bekleniyor. SGK ikramiyeye ilişkin detayları internet sitesinden açıkladı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran Arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor. Peki emekliye ikramiye ve promosyon zammı var mı? İşte tüm detaylar

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