Emeklilerin itibak yasası için gözleri resmi açıklamalara çevrildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca vatandaş intibak beklentisi içinde. Emeklilerin intibak yargı süreci içerisinde umutları devam ediyor. Yasanın çıkması ile birlikte emekli maaşı artacak. Milyonlarca vatandaş emekli intibak yasası ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı. Peki emekli maaşı intibak yasası ne oldu son dakika çıktı mı? Emekli maaşı intibak prim zam oranı ne kadar? İşte detaylar

EMEKLİ MAAŞI İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için başlatılan yargı süreci beklendiği gibi sonuçlanmadı ancak umutlar sürüyor. Emekliler, Anayasa Mahkemesi'nin intibak için adres gösterdiği Meclis'ten müjde bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin en önemli gündem maddesinin intibak olduğunu belirtirken, bu konuda düzenleme yapılması konusunda umutlu.

Derneğin Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, intibak sorununun çözümü için başlattıkları kararlı mücadeleyi sürdüreceklerini, çözümün parlamentoda, yasa yoluyla sağlanabilmesi için çaba göstereceklerini belirterek,

"Benzer olayı daha önce banka promosyonlarında yaşamıştık. Hukuk yollarının tükenmesine rağmen çözümü hükümetle sağlamıştık.

İntibak konusunda da aynı hassasiyetin hükümetçe gösterileceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Eğer intibak yasası çıkarsa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı detaylı bir çalışma gerçekleştirecek.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.

Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.

Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.

Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği ifade ediliyor.



EMEKLİLERE İNTİBAK YASASIYLA NE KADAR ZAM GELECEK?

Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.

HERKESE FARKLI ZAM

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı. Türkiye Emekliler Derneği, yapılacak bir intibak düzenlemesinin yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacağını ifade ediyor..

EŞİT PRİME EŞİT AYLIK

Türkiye Emekliler Derneği Genel Eğitim Sekreteri Arif Yıldız, sigorta mevzuatlarının eşitliği sağlayacak şekilde değiştirilmesinin yolunun intibaktan geçtiğini söyledi. Yıldız, "Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın prim kazançları ve gün sayıları eşit olanlara, aynı aylığın ödenmesini istiyoruz" dedi. Derneğin Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu da çözümün yasa yoluyla sağlanabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

MAKAS KAPANACAK

Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı 1.818 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 1.125 lira. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş azalmayacak. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.

TEK ÇATI, 2 FARKLI SİSTEM

Emekliler ayrıca kuruma göre farklı zam sisteminin de sona ermesini istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine başka, memur emeklilerine başka zam yapılması uygulamasına son verilmesi talepleri var. Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam istiyor, tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesi beklentisini taşıyor.

Biri 1.090 diğeri 1.729 TL

Üç farklı hesabın ortaya çıkardığı durumu anlamak için taban maaşlardaki farka bakmak yeterli. Taban maaş, emekliliği hak edenlere bağlanan en düşük maaş demek. 2000'den önce emekli olan SSK'lının en düşük aylığı 1.729 lira. Bu aylık 2000-2008 arası için 1.356 lira, 2008 sonrası için 1.030 lira. 9000 gün prim ödeyen Bağ-Kur'lunun taban maaşı ise 1.461 lira. Bağ-Kur tarım emeklisinin en düşük maaşı da 1.090 lira.

300 liralık artış olur

Emekliler, 550 lirayı aşan maaş farkının kapatılması çağrısında bulundu. Bir milyondan fazla üyesi olan Emekliler Derneği'nin Başkanı Kazım Ergün, sorunun çözümü için şöyle bir öneri getirdi: "Mesela 2000 sonrası emekli olanların alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 35'ten yüzde 60'a yükseltilirse, güncellenme katsayısı olarak büyüme oranının da yüzde 100'ü dikkate alınırsa, emekli aylıklarında yaklaşık 300 liralık artış olur. 2000 sonrası taban aylık 1.160 liraya çıkar."

İNTİBAK YASASINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

İntibak yasasının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi.

İNTİBAK ZAMMI NEDİR?

Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla uygulanıyor. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.