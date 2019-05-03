Konut Kredi faizleri Mayıs ayında nasıl olacak? Yaz aylarında ev almayı düşünen kişiler bu haberimiz tam size göre. Faizlerin artışı devam ederken kiradan kurtulmak isteyen insanlar kredi arayışında. Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank,Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Türkiye Finans Katılım Bankası geçtiğimiz ay içinde birden fazla kez konut kredisi faiz oranlarını yükseltti. Peki banka güncel yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranı - 2019 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz tutarı ne kadar?

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar kuru ve enflasyon oranlarının faiz oranları ile olan yakın ilişkisi bilinirken her iki rakamda da yaşanan yükseliş kredi faiz oranlarına da yansıdı.

Doların bu kadar hızlı değerlenmesi yatırımcı kadar normal vatandaşın da ilgisini çekince TL mevduat hesaplarından çekilen paralar sürekli dolar hesaplarına akmaya başladı. Dolar hesaplarındaki para rekor üstüne rekor kırarken bankalar kredilerde kaynak olacak TL akışını sağlamak için mevduat hesaplarının faiz oranlarını yükseltti ki bu da kredi maliyetinin artması dolayısı ile de faiz oranlarının yükselmesi anlamına geldi.

Yükselen faiz oranları nedeni ile vatandaş bankalardan uzaklaşırken bu da bankaların kredi musluklarını kapatması anlamına geliyordu ki çok tepki çeken bu hamleyi bu sefer kendileri direkt olarak yapmamış oldu. Yani banka kredi reddi kararı vermedi ama yapmış olduğu fahiş kredi faiz oranı artışı ile vatandaşın ayağını bankadan çekti!

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası yaşanan olumlu hareketlenmeler sonucunda konut kredisinde faiz oranını %1.28'e indirdi. Buna göre 150.000 TL'lik konut kredisi kullanan bir vatandaş, aylık 2.453,20 TL'lik ödemeyle 120 ay vade seçeneğiyle kredi kullanabilecek.

Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1.75

Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1.71

Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,45

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası haricinde bireyler Vakıfbank faiz oranları konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Vakıfbank'tan konut kredisi kullanan vatandaşlar %1.28 faiz oranından yararlanabilecek.

Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1.73

Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,75

Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,45

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası haricinde bireyler Vakıfbank faiz oranları konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Vakıfbank'tan konut kredisi kullanan vatandaşlar %1.28 faiz oranından yararlanabilecek.

Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1.73

Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,75

Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,45

Halkbank Faiz Oranları

Halkbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,53

Halkbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,65

Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,28

İş Bankası Kredi Faiz Oranları

İş Bankası İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,20

İş Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,79

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,85

Kuveyt Türk Bankası Konut Kredisi

Kuveyt Türk Katılım Bankası 5 yıl vadeye kadar yüzde 1.79, 10 yıl vadeye kadar ise yüzde 1.84 kar payı oranı ile konut finansmanı kullandırıyor.

DenizBank Konut Kredisi

DenizBank ın faiz oranları 2.15 . Banka kampanyalı konut kredisi dahilinde ise 100.000 TL' ye kadar ve 300 ay vadeye dek yüzde 1.89 konut kredisi faiz oranı kullandırıyor.

QNB Finansbank Konut Kredisi

QNB Finansbank 10 yıl vadeye kadar yüzde 1.9 konut kredisi faiz oranı uyguluyor.

TEB Konut Kredisi

TEB tabela konut kredisi faiz oranları kapsamında yüzde 2.58 faiz oranı sunuyor. Banka kampanyalı konut kredisi ürünü dahilinde ise yüzde 1.94 faiz oranı ile kredi kullandırıyor.

50 Bin TL taşıt kredisi çeken vatandaş için 24 ay vade ile faiz oranı ve geri ödeme miktarı şu şekilde;

Faiz Oranı %1,65 Faiz Tutarı 13.301,66 TL KKDF ve BSMV dahil Diğer Masraflar 262,50 TL BSMV dahil Toplam Ödeme 63.564,16 TL

Ziraat Bankası 'nın taşıt kredisi faiz oranı ve geri ödeme miktarı şu şekilde;

Faiz Oranı %1,71 Faiz Tutarı 13.819,66 TL KKDF ve BSMV dahil Diğer Masraflar 262,50 TL BSMV dahil Toplam Ödeme 64.082,16 TL

Vakıf Bankası 'nın 24 ay vade ile verdiği 50 bin TL taşıt kredisinde geri ödeme miktarı şu şekilde;

Faiz Oranı %1,75 Faiz Tutarı 14.166,30 TL KKDF ve BSMV dahil Diğer Masraflar 262,50 TL BSMV dahil Toplam Ödeme 64.428,80 TL Ziraat Bankasından ikinci el araç için çekilecek 50 bin TL kredide geri ödeme miktarı şu şekilde; Faiz Oranı %1,71 Faiz Tutarı 13.819,66 TL KKDF ve BSMV dahil Diğer Masraflar 262,50 TL BSMV dahil Toplam Ödeme 64.082,16 TL İkinci el araç için Vakıf Bankası 'nın kredi detayları şu şekilde; Faiz Oranı %1,75 Faiz Tutarı 14.166,30 TL KKDF ve BSMV dahil Diğer Masraflar 262,50 TL BSMV dahil Toplam Ödeme 64.428,80 TL



EV ALACAKLAR DİKKAT!

Faiz oranlarındaki hareketlilik Nisan ayında artarak devam etti. Nisan'ın ilk haftasında QNB Finansbank konut kredisi faiz indirimi uygularken, Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası yeniden faiz artışı uyguladı. Nisan ayının ikinci haftası ise bir önceki hafta konut kredisi faiz indirimine giden QNB Finansbank'ın faiz artışı yapması ve bir önceki hafta faiz artışı yapan Garanti Bankası'nın konut kredisi faiz indirimi uygulaması ile devam ediyor. 2018 Ağustos'ta yaşanan kur krizi sonrası rekor seviyelere ulaşarak düşüş eğilimine giren konut kredisi faiz oranları uzun aylardır dengelenme yaşayarak sakin bir düşüş seyrediyordu. Mart ayının sonunda hareketlenen kur ile tekrar yükseliş eğilimine giren konut kredisi faizleri dengesiz bir hareketlilik gösteriyor. Bazı bankalarda konut kredisi faizleri yükselirken bazı bankalarda düşüş gösteriyor.

EN UYGUN KONUT KREDİSİ NEREDE?

Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. Ziraat Bankası'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve HalkBank'ın da destek vermesiyle başlayan kredi faiz indirim kampanyası Mart başından beri devam ediyor.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve HalkBank 10 yıl vadeye kadar yüzde 1.28 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. Ziraat Bankası'nın tabela konut kredisi faiz oranı, HalkBank ve VakıfBank' ın da kampanyalı faizi olan bu oran masraflar hariç en düşük konut kredisi faiz oranı.

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor.

KONUT KREDİSİ ALANİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.