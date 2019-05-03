TOKİ 50 bin konut için sonuçlanma süreleri devam ederken, yeni konut projesinin startı verildi. TOKİ konut ihale ilanları yayımlamaya devam ediyor. Yayımlanan yeni ilanlarla farklı şehirlerde 2 bin 495 adet ucuz konut üretileceği açıklandı. Bu konutlar için hem düşük peşinat talep ediliyor hem de aylık taksit ödemesi son derece düşük tutuluyor. TOKİ ihale ilanları yayımlamaya devam ediyor. Yayımlanan yeni ilanlarla farklı şehirlerde yaklaşık 10 civarında ucuz konut üretileceği duyuruldu. Peki 2019 TOKİ evleri yeni proje peşinat taksit tutarı ne kadar? 10 bin TOKİ ucuz konut başvuru şartları nedir?