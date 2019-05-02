Bankada parası olanlara iyi haber! Vergi sıfırlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan banka mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Peki yeni düzenlemeye göre stopaj vergisi oranı son dakika ne oldu?

Yaptığımız haber ile en yüksek faiz veren banka 2019 yılı karşılaştırmasını öğrenebilir, en yüksek faiz veren bankalar ile paranızı değerlendirebilir, mevduat hesaplama örneklerine göz atabilirsiniz.

En Yüksek Faiz Veren Banka

Banka – Hesap İsmi

Faiz oranı

100 Bin TL

32 Gün faiz kazancı

İNG BANK E Turuncu Hesap

%22

1.652 TL

Fibabanka Kiraz Hesap

%21

1.576 TL

Alternatif Bank VOV Hesap

%21

1.576 TL

Burgan Bank e-mevduat

%21

1.564 TL

Turkish Bank

%20,50

1.490 TL

Yapı Kredi Vade Dönüşüm

%20,15

1.401 TL

CEPTETEB Vadeli Hesap

%19,75

1.471 TL

İCBC

%19,70

1.468 TL

Odeabank Oksijen Hesap

%19,50

1.453 TL

Halkbank E-Mevduat

%19,25

1.434 TL

Denizbank E-Mevduat

%19,25

1.434 TL

Akbank mevduat hesabı

%19

1.425 TL

HSBC E-Mevduat

%18,50

1.378 TL

Şekerbank vadeli mevduat

%18

1.341 TL

Finansbank E-Vadeli Hesap

%17,25

1.285 TL

Garanti Bankası

E-Vadeli Hesap

%18,50

1.378 TL

Ziraat Bankası internet şube mevduat hesabı

%18

1.341 TL

İş Bankası Şubesiz Vadeli Mevduat

%16,50

1.229 TL

Vakıfbank E-Vadeli Mevduat

%16

1.192 TL

32 GÜNLÜK FAİZ HESAPLAMA:

Faiz oranı: %22

Vade: 32 Gün

10.000 TL – 32 Gün'de Net kazanç: 165 TL

25.000 TL– 32 Gün'de Net kazanç: 413 TL

50.000 TL– 32 Gün'de Net kazanç: 826 TL

100.000 TL– 32 Gün'de Net kazanç: 1.652 TL

125.000 TL– 32 Gün'de Net kazanç: 2.066 TL

150.000 TL – 32 Gün'de Net kazanç: 2.479 TL

250.000 TL – 32 Gün'de Net kazanç: 4.132 TL

500.000 TL – 32 Gün'de Net kazanç: 8.264 TL

1 Milyon TL – 32 Gün'de Net kazanç: 16.528 TL