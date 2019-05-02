Bankada parası olanlara iyi haber! Vergi sıfırlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan banka mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Peki yeni düzenlemeye göre stopaj vergisi oranı son dakika ne oldu?
Yaptığımız haber ile en yüksek faiz veren banka 2019 yılı karşılaştırmasını öğrenebilir, en yüksek faiz veren bankalar ile paranızı değerlendirebilir, mevduat hesaplama örneklerine göz atabilirsiniz.
En Yüksek Faiz Veren Banka
Banka – Hesap İsmi
Faiz oranı
100 Bin TL
32 Gün faiz kazancı
İNG BANK E Turuncu Hesap
%22
1.652 TL
Fibabanka Kiraz Hesap
%21
1.576 TL
Alternatif Bank VOV Hesap
%21
1.576 TL
Burgan Bank e-mevduat
%21
1.564 TL
Turkish Bank
%20,50
1.490 TL
Yapı Kredi Vade Dönüşüm
%20,15
1.401 TL
CEPTETEB Vadeli Hesap
%19,75
1.471 TL
İCBC
%19,70
1.468 TL
Odeabank Oksijen Hesap
%19,50
1.453 TL
Halkbank E-Mevduat
%19,25
1.434 TL
Denizbank E-Mevduat
%19,25
1.434 TL
Akbank mevduat hesabı
%19
1.425 TL
HSBC E-Mevduat
%18,50
1.378 TL
Şekerbank vadeli mevduat
%18
1.341 TL
Finansbank E-Vadeli Hesap
%17,25
1.285 TL
Garanti Bankası
E-Vadeli Hesap
%18,50
1.378 TL
Ziraat Bankası internet şube mevduat hesabı
%18
1.341 TL
İş Bankası Şubesiz Vadeli Mevduat
%16,50
1.229 TL
Vakıfbank E-Vadeli Mevduat
%16
1.192 TL
32 GÜNLÜK FAİZ HESAPLAMA:
Faiz oranı: %22
Vade: 32 Gün
10.000 TL – 32 Gün'de Net kazanç: 165 TL
25.000 TL– 32 Gün'de Net kazanç: 413 TL
50.000 TL– 32 Gün'de Net kazanç: 826 TL
100.000 TL– 32 Gün'de Net kazanç: 1.652 TL
125.000 TL– 32 Gün'de Net kazanç: 2.066 TL
150.000 TL – 32 Gün'de Net kazanç: 2.479 TL
250.000 TL – 32 Gün'de Net kazanç: 4.132 TL
500.000 TL – 32 Gün'de Net kazanç: 8.264 TL
1 Milyon TL – 32 Gün'de Net kazanç: 16.528 TL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.