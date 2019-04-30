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  • 30.04.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 09:04

? ile kadroya geçen taşeron işçilerin tediye harçlık, maaş mı durumu!

Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş mı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak edilmişti. ile kadroya geçirilen taşeron işçilere 2019 Ocak ayında toplu sözleşmeye göre yapılacak zamlardan faydalanması bekleniyordu. Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçileri için ödenecek olan ilave tediye yani ikramiye tarihleri ocak ayında açıklanmıştı. İlave tediyede ikinci ödeme öncesi yapılacak. Peki lerin tediye harçlık, maaş zammı durumu nedir? ?

Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak zamlardır. 2019 yılına girdiğimiz bugünlerde tüm çalışanlar yeni yılla birlikte maaşlarını zamlı aldı. İlave tediyede ikinci ödeme Ramazan Bayramı öncesi yapılacak. Peki 4/D'li KHK İle Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin tediye harçlık, maaş zammı durumu nedir? Taşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar?

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HaberlerEkonomi HaberleriTaşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar? 4/D'li KHK ile kadroya geçen taşeron işçilerin tediye harçlık, maaş zammı durumu!
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