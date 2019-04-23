KHK İie kadroya geçen taşeron işçilere (4/D) enflasyon farkı ve ikinci tediye ödemesi yapılacak. Taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilere verilecek olan tediye tarihlerinin daha önce açıklandığı biliniyordu. Ancak kadroya geçen taşeron işçilere ikramiyelerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte Kadroya geçen taşeronlara verilecek bayram ikramiyesi detayları.

4/D İŞÇİLERE BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK

Taşeron işçilere ikramiye ilave tediye ikinci ödemesinin Ramazan Bayramı öncesinde yapılacağı açıklandı. Bunun yanı sıra 4/D'li kadrolu sürekli işçilere verilecek bayram öncesi tutarı ise 75 Türk Lirası olarak açıklandı. Bu sayede yapılacak olan iki ödemede işçilere büyük kolaylık sağlayacak.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİLERE İLK ÖDEME 31 OCAK'TA YAPILMIŞTI

6772 sayılı Kanun kapsamına dahil olan kurumlarda görev yapan işçilere 2019 yılına ait ilave tediye ödemelerinin ilk ödemesi 31 Ocak 2019 tarihinde yapılmıştı. Ayrıca 2 Nisan 2018 tarihinde taşeron şirketler tarafından genel idarelerde kadroya geçiş yapan 4/D'li sürekli işçiler ise ilave tediyelerden yaralanabilirken belediye şirketlerine geçen işçiler bu ödemelerden yararlanamamakta.

İkinci Tediye Tarihi 31 Mayıs 2019

İlave tediye ödemesinin diğer yarısı ise 31 Mayıs 2019 tarihinde ödenecek. Ayrıca Ramazan Bayramı ise 3 Haziran 2019 tarihinde Salı günü başlayacak. Kamu işçileri bu sayede bayram öncesi ilave tediye ödemesinden yararlanabilecekler