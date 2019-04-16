KİT'lerdeki çalışana maaş zammı ne kadar?

KİT'lere son dakika kadroya geçecek mi? Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT'lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyici olacak.

KİTLERDEKİ PERSONELİN BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Meclisin açılmasıyla birlikte emeklilikte yaşa takılanlar konusunun tekrar gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu. KİT'lerde çalışan ve taşeron kadro sürecinden faydalanamayan taşeron işçiler de meclisin açılmasının ardından kendilerine müjdeli haber verilmesini bekliyor. Diğer kamu işçilerinin aldığı kadrodan mahrum olduklarını belirten KİT'lerdeki taşeron işçiler, eşitlik ve adalet istediklerini belirtiyor.

KİT TAŞERONUNA KADRO 2019'DA VERİLECEK Mİ?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT'lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyeci olacak.

KİT'lerin strateji ve istihdam koşulları, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, KİT'lerin tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve kârlılığı artıracak tedbirler alınacak. Karara göre, içeriden personel ihtiyacının karşılanamaması halinde, 2018'de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanması mümkün olacak.

Düzenleme, KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin de kadrolu olmasına olanak sağlıyor. Buna göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak.