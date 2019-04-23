İşçi ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı

Kamu işçileri için Mayıs ikramiye ayı olacak. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ilk yarısını Ocak'ta alan kamu işçileri, ikinci yarısını ise 31 Mayıs'ta alacak. ikramiye; ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar olacak.

NET 3 BİN 170 LİRA ÖDENECEK?

SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Her yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha veriliyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 170 lira alacak.

İKRAMİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

31 Mayıs'ta 792,57 Lira verilecek. Bunun 13 günlük tutarı yani 792,57 lirası Ocak'ta ödendi. 31 Mayıs'ta da 13 günlük yani 792,57 lira verilecek.

İkramiyelerin 17 Ağustos'ta ilk taksiti ödenmişti. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatmıştı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenmişti.