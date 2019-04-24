KHK ile kadroya geçen taşeron işçiler asgari ücret ve enflasyon farkı zamlarını oldukça merak ediyor. Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak konusu olmuştu. Onlarca belediye maaşlarda ve ikramiyelerde zam ve iyileştirmeye giderken diğer belediyelerde zam için sinyal vermişti. Peki KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere (4/D) asgari ücret enflasyon farkı zammı ne kadar, ne zaman verilecek? Tüm detaylar haberimizde sizlerle.