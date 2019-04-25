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Emekliye ek zam! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Temmuz'da tüm emeklilerin hem maaşları hem de her ay aldıkları ek ödemeleri artacak. Yüzde 5 ek ödeme için maaş sınırı da bin 310 liraya yükselecek. Peki emekli maaşlarında görülecek artışla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? Emeklileri zam oranlarını ne zaman öğrenecek? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o detaylar...

25.04.2019 07:55 - Son Güncelleme: 25.04.2019 07:55
Emekliye ek zam! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Temmuz'da geliri artacak.

Emekliye ek zam! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur'luların maaşına ilk 6 aylık TÜFE oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.

Emekliye ek zam! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 6, memur emeklileri ise yüzde 5+2 zam alacak.

Emekliye ek zam! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

BİN TL MAAŞA, BİN 113 TL
Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek.

Emekliye ek zam! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında verilen ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak.

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