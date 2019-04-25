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  • 25.04.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 08:54

2019 ve emeklilerinin olacak? hesabı ne oldu?

2019 ve emeklilerinin olacak? Yaklaşık 12.3 milyon emekli için Temmuz zam ayı olacak. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacağından, maaşların ne kadar artacağı henüz belli değil. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 zammın enflasyon farkıyla artıp artmayacağını öğrenecek. Buna göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranı yüzde 6 olarak tahmin ediliyor.

Emekli vatandaşlarımızın yüzünü güldüren haberleri gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz maaşlarını merak ediyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacağından, maaşların ne kadar artacağı henüz belli değil. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri zam oranını ortaya koyacak. Peki emekli maaşı zam oranı hesabı ne oldu? 2019 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

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