Emekli vatandaşlarımızın yüzünü güldüren haberleri gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz maaşlarını merak ediyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacağından, maaşların ne kadar artacağı henüz belli değil. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri zam oranını ortaya koyacak. Peki emekli maaşı zam oranı hesabı ne oldu? 2019 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar ve gelişmeler