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  • 26.04.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 10:03

İşte Türkiye'nin 'makineli drone'u

Son yıllarda yapılan yerli ve la adından söz ettiren Türk savunma sanayi, şimdi de yapılan makineli tüfekli drone ile konuşuluyor. Teröristlerin korkulu rüyası olacak yeni drone gece ve gündüz kullanılabiliyor.

Milli savunmada yerli üretimdeki gelişime bir halka daha eklendi. Türk savunma sanayi şirketi Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. üzerine makineli tüfek monte edilmiş uzaktan kumandalı küçük bir insansız hava aracı () geliştirdi. "" adlı ürünün ilk tanıtımı şirketin resmi Twitter sayfasında yer buldu.

GECE VE GÜNDÜZ KULLANILABİLİYOR
Yayınlanan videoda, uzaktan kumandalı ve ufak boyutlardaki bir iHA'nın makineli tüfekle donatıldığı görülüyor. Şirketin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda, gündüz ve gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş olan, yüksek nitelik ve işlevleri açısından ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu #SilahlıDroneSistemi SONGAR #IDEF19'da."

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