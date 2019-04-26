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Emekliye 2 bin 375 TL! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları zamlanacak...

Temmuz'da tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Ocak'ta başlayan ilave ödeme bin 816-2 bin 375 liraya kadar çıkacak. Peki emekli maaşlarına gelecek zam ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak olan zammın oranı ne olacak? İşte merak edilen o detaylar...

26.04.2019 07:59 - Son Güncelleme: 26.04.2019 09:45
Emekliye 2 bin 375 TL! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları zamlanacak...

Tüm emeklilerin geliri Temmuz'da artacak.

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Emekliye 2 bin 375 TL! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları zamlanacak...

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları zamlanacak.

Emekliye 2 bin 375 TL! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları zamlanacak...

Ayrıca vergi iadesinin yerine getirilen ve maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.

Emekliye 2 bin 375 TL! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları zamlanacak...

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak.

Emekliye 2 bin 375 TL! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları zamlanacak...

Emekli doktor ve diş hekimleri için Ocak ayında başlayan ilave ödeme uygulamasında her ay verilen tutar, memur maaş katsayısındaki yükselişle zamlanacak.

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