2019 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar? Kirada oturan vatandaşlar her ayı kira artış oranlarını merak ediyor. Bu bağlamda Kira artış oranı TEFE TÜFE oranı dört gözle beklenen mevzular içinde yer ediniyor. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başlangıcında bundan önceki ayın TEFE TÜFE, enflasyon oranını açıklıyor. Bu oranla birlikte zam oranı da belli oluyor. TEFE TÜFE oranına göre kira hesaplamanın iyi mi olacağı araştırılmaya başladı. Eskiden ÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira, geçtiğimiz aylarda değişen yasa ile TÜFE oranına bakılarak 12 aylık periyodlarda hesaplanıyor.

NİSAN 2019 KİRA ZAM ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak olan 12 aylık TÜFE ortalaması aynı zamanda Nisan ayı kira zam oranı olarak uygulanacak. Nisan ayı kira artış oranı, Mart 2019 itibari ile kira sözleşmeleri sona eren ve Nisan ayı itibari ile kiralarını zamlı olarak ödemeye başlayacak olan kişileri ilgilendirecek.

Ev sahipleri kiracılarına en fazla bu oranda zam yapabilecek. İmzalanan kira sözleşmesinde belirlenen bir kira artış oranı maddesi bulunuyorsa bu oran geçerli olacak. Böyle bir madde bulunmuyorsa bu durumda ev sahibi kiracısına en fazla açıklanan rakam dahilinde zam yapabilecek.

Bu orandan fazla zam yapılması kanunen yasak olurken bu rakamın altında bir oranın taraflarca ortak olarak belirlenmesi durumunda uygulanmasına ise müsaade ediliyor.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek. Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer alıyor. Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek. Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 17,16

Zam bedeli: 171 lira

Zamlı kira bedeli: 1.171 lira

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TÜFE Şubat 2019 Kira Artış Oranı: % 17,16

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Tutarı: 171,60 Lira

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.171,60 Lira

AYLARA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANI

2018 Ocak Kira Artış Zam Oranı % 15,82

2018 Şubat Kira Artış Zam Oranı % 15,66

2018 Mart Kira Artış Zam Oranı % 15,50

2018 Nisan Kira Artış Zam Oranı % 15,35

2018 Mayıs Kira Artış Zam Oranı % 15,36

2018 Haziran Kira Artış Zam Oranı % 15,80

2018 Temmuz Kira Artış Zam Oranı % 16,57

2018 Ağustos Kira Artış Zam Oranı % 17,41

2018 Eylül Kira Artış Zam Oranı % 18,75

2018 Ekim Kira Artış Zam Oranı % 21,36

2018 Kasım Kira Artış Zam Oranı % 23,73

2018 Aralık Kira Artış Zam Oranı % 25,52

2019 Ocak Kira Artış Zam Oranı % 27,01

2019 Şubat Kira Artış Zam Oranı % 17.16

2019 Mart Kira Artış Zam Oranı % 17.93

GEÇEN AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

2019 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. Buna göre konut ya da iş yeri kira sözleşmesinin ne kadar zam yapılacağı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,16 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,09 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,55, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,97 artış gösterdi.

Buna göre mal sahipleri kiracısına yüzde 17.93 oranında zam yapacak.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 17,93

Zam bedeli: 179 lira

Zamlı kira bedeli: 1.179 lira

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1.06 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0.45 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,70 artış gösterdi.

Buna göre mal sahipleri kiracısına yüzde 17.16 oranında zam yapacak.

KİRA VERGİSİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Yaklaşık 2 milyon mülk sahibi kira geliri vergisi verecek. Bazı ev ve işyeri sahipleri ödenecek vergiyi azaltabilecek. Kimi mülk sahipleri ise kira geliri elde etse bile beyanname vermeyecek, vergi de ödemeyecek. Bazıları da kira geliri elde etmemiş olsa da beyanname verecek. Kira geliri vergisinde merak edilen bazı sorular ve cevapları şöyle:

HANGİ HARCAMALARI VERGİDEN DÜŞÜREBİLİRİZ?

Beyanname verecek mükellefler 'götürü gider' veya 'gerçek gider' yönteminden birisini tercih edecek. Götürü giderde; 4 bin 400 liralık istisna düşülmüş kira gelirinin yüzde 15'i direkt (belgeye ihtiyaç duymadan) kira gelirinden düşülüp kalan tutarın üzerinden vergi hesaplanır. Gerçek gider yönteminde ise; gider belgelerinin toplamına göre vergi hesabı değişir. Belgelerin 5 yıl saklanması gerekiyor.

Kiraya verilen konut son 5 yıl içinde satın alındıysa, evin satın alma bedelinin yüzde 5'i,

- Evini kiraya verip, kendi kirada veya lojmanda (yurt dışında oturanlar dahil) oturanlar, oturdukları evin kira bedelini,

- Kira geliri elde edilen konut için ödenen aydınlatma, ısıtma, su, asansör, sigorta, onarım, bakım, idame ve idare giderleri; sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,

- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

- Konut için vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

- Amortisman giderleri,

- Konut ile ilgili ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,

- Belgelenen eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar, sponsorluk harcamalarının belli yüzdesi,

- Bireysel Ödeme Sistemi ile konut sahibinin kendi ödediği prim (SSK, Bağ-Kur ödemeleri) ödemelerinin belli yüzdesi vergiden düşülebiliyor..