Gelir vergisi beyannamelerinin doldurulduğu Mart ayıyla birlikte mükelleflerin telaşı başladı. Bu ay beyannamesi verilecek en önemli vergilerden biri, kira gelir vergisi. Kirada ev ve işyeri olanlar,'deüzerinde gelir elde edenler; beyanname verip, vergisini ödemek zorunda. Vatandaşlar 25 Mart'a kadar kira beyannamesi dolduracak.vergiden muaf. Beyanname vermiyor, vergi ödemiyorlar. İşte kira geliri vergisinde merak edilenler: