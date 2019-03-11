Gelir vergisi beyannamelerinin doldurulduğu Mart ayıyla birlikte mükelleflerin telaşı başladı. Bu ay beyannamesi verilecek en önemli vergilerden biri, kira gelir vergisi. Kirada ev ve işyeri olanlar, 2018'de yıllık 4 bin 400 liranın üzerinde gelir elde edenler; beyanname verip, vergisini ödemek zorunda. Vatandaşlar 25 Mart'a kadar kira beyannamesi dolduracak. Yıllık geliri 4 bin 400 lira ve altında olanlar ise vergiden muaf. Beyanname vermiyor, vergi ödemiyorlar. İşte kira geliri vergisinde merak edilenler:
- Ekonomi
- 11.03.2019
- Gazete
Kira geliri elde edenler dikkat! 4.400 TL gelire vergi yok...
Kira geliri elde edenler 25 Mart’a kadar beyannamelerini dolduracak. Yıllık 4 bin 400 lira ve altında konut kirası elde edenler ise beyanname vermeyecek, vergi ödemeyecek.
Gelir vergisi beyannamelerinin doldurulduğu Mart ayıyla birlikte mükelleflerin telaşı başladı. Bu ay beyannamesi verilecek en önemli vergilerden biri, kira gelir vergisi. Kirada ev ve işyeri olanlar, 2018'de yıllık 4 bin 400 liranın üzerinde gelir elde edenler; beyanname verip, vergisini ödemek zorunda. Vatandaşlar 25 Mart'a kadar kira beyannamesi dolduracak. Yıllık geliri 4 bin 400 lira ve altında olanlar ise vergiden muaf. Beyanname vermiyor, vergi ödemiyorlar. İşte kira geliri vergisinde merak edilenler:
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