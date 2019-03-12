2 milyon mülk sahibi kira geliri vergisi verecek. Bazı ev ve işyeri sahipleri ödenecek vergiyi azaltabilecek. Kimi mülk sahipleri ise kira geliri elde etse bile beyanname vermeyecek, vergi de ödemeyecek. Bazıları da kira geliri elde etmemiş olsa da beyanname verecek. Kira geliri vergisinde merak edilen bazı sorular ve cevapları şöyle:Beyanname verecek mükellefler 'götürü gider' veya 'gerçek gider' yönteminden birisini tercih edecek. Götürü giderde; 4 bin 400 liralık istisna düşülmüş kira gelirinin yüzde 15'i direkt (belgeye ihtiyaç duymadan) kira gelirinden düşülüp kalan tutarın üzerinden vergi hesaplanır. Gerçek gider yönteminde ise; gider belgelerinin toplamına göre vergi hesabı değişir. Belgelerin 5 yıl saklanması gerekiyor.