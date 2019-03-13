İşte kira gelir vergisinde muaf olunan durumlar

Kira gelir vergisi beyannameleri 25 Mart'a kadar teslim edilebilirken, kimileri de beyanname vermeyecek. Vergiden muaf olunan durumlar şöyle:
● Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz, başkalarına bırakılması.
● Konutların, mal sahibinin çocuğu, annesi, babası, kardeşi, torunu veya damadının ikametine bedelsiz tahsis edilmesi.
● Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde oturması.
● Bir evi olan ve geliri olmayan emekli, işsiz ve ev hanımı olunması.
Konutların mal sahiplerinin, usulfüru (üstsoy-altsoy) veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi durumunda emsal kira bedeli esası uygulanmıyor. Ancak bunun dışında kalan tüm akrabalar için emsal kira bedeli uygulanıyor.
EMSAL KİRA BEDELİ NEDİR?
Bina veya arazi için kira takdiri ya da tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, bina veya arazinin emlak vergisi değerinin yüzde 5'i olarak uygulanır. Örneğin; 2018 yılında emlak vergisi değeri 400 bin lira olan bir apartman dairesinin emsal kira bedeli 20 bin lira olacaktır. Bu tutar, mükellef tarafından beyan edilmesi gereken gelir olarak dikkate alınacaktır. Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin yüzde 10'udur.
10 BİN LİRA YILLIK GELİRDE
KİRA VERGİSİ REHBERİ 3
● Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz, başkalarına bırakılması.
● Konutların, mal sahibinin çocuğu, annesi, babası, kardeşi, torunu veya damadının ikametine bedelsiz tahsis edilmesi.
● Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde oturması.
● Bir evi olan ve geliri olmayan emekli, işsiz ve ev hanımı olunması.
Konutların mal sahiplerinin, usulfüru (üstsoy-altsoy) veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi durumunda emsal kira bedeli esası uygulanmıyor. Ancak bunun dışında kalan tüm akrabalar için emsal kira bedeli uygulanıyor.
EMSAL KİRA BEDELİ NEDİR?
Bina veya arazi için kira takdiri ya da tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, bina veya arazinin emlak vergisi değerinin yüzde 5'i olarak uygulanır. Örneğin; 2018 yılında emlak vergisi değeri 400 bin lira olan bir apartman dairesinin emsal kira bedeli 20 bin lira olacaktır. Bu tutar, mükellef tarafından beyan edilmesi gereken gelir olarak dikkate alınacaktır. Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin yüzde 10'udur.
10 BİN LİRA YILLIK GELİRDE
KİRA VERGİSİ REHBERİ 3
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