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  • 27.03.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 08:58

teşvik desteği ne kadar - 2019 iş kuran destek başvuru şartları nedir?

İş kurmak isteyen gençlere büyük müjde geldi. Genç girişimcilerin iş kurabilmesi vergi ve prim desteği ile teşvik ediliyor. Bu bağlamda 1 yıl boyunca 10 bin 592 lira prim desteği sağlanırken, gençler 3 yıl vergi istisnasından da yararlanıyor. Peki iş kuran destek başvuru şartları nedir? teşvik ne kadar olacak tüm detaylar haberimizde

2019 iş kuran gençlere hibe destek son dakika başvuru şartları oldukça merak ediliyor ve araştırılmaya başlandı bile. İş kuran gençler çift koldan destekleniyor. 3 yıl vergi desteği sağlanan gençlerin, 1 yıl boyunca da 10 bin 592 liralık primi devlet tarafından ödeniyor. Genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme döneminde, elde ettikleri kazançların yıllık 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor. Genç girişimcilere, sigorta prim teşviği de veriliyor. Peki iş kuran gençlere teşvik ne kadar olacak? İşte tüm detaylar

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