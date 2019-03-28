2019 iş kuran gençlere hibe destek son dakika başvuru şartları oldukça merak ediliyor ve araştırılmaya başlandı bile. İş kuran gençler çift koldan destekleniyor. 3 yıl vergi desteği sağlanan gençlerin, 1 yıl boyunca da 10 bin 592 liralık primi devlet tarafından ödeniyor. Genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme döneminde, elde ettikleri kazançların yıllık 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor. Genç girişimcilere, sigorta prim teşviği de veriliyor. Peki iş kuran gençlere teşvik ne kadar olacak? İşte tüm detaylar