ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), sanayide dijital dönüşüme yönelik önemli bir adım attı. Akıllı dijital teknolojileri destekleme kararı alan kurum,kapsamındatemalı yeni çağrılarına çıktı. 2 çağrıyla KOBİ'leredestek sağlanacak. 1'inci çağrıya; akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün/yazılımlarında katma değer artırıcı iyileştirmeler yapmak ve/ veya geliştirdikleri ürün/yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecek. İşletme başınakadar geri ödemesiz,kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplamdestek verilebilecek. 2'nci çağrı kapsamında ise imalat sektöründeki KOBİ'ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecek. İşletme başınakadar geri ödemesiz,kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzerekadar destek verilebilecek.