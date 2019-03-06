Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), sanayide dijital dönüşüme yönelik önemli bir adım attı. Akıllı dijital teknolojileri destekleme kararı alan kurum, KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 'İmalat Sanayisinde Dijitalleşme' temalı yeni çağrılarına çıktı. 2 çağrıyla KOBİ'lere 250 milyon lira destek sağlanacak. 1'inci çağrıya; akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün/yazılımlarında katma değer artırıcı iyileştirmeler yapmak ve/ veya geliştirdikleri ürün/yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecek. İşletme başına 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 350 bin liraya kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 650 bin liraya kadar destek verilebilecek. 2'nci çağrı kapsamında ise imalat sektöründeki KOBİ'ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecek. İşletme başına 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere 1 milyon liraya kadar destek verilebilecek.
- Ekonomi
- 06.03.2019
- Gazete
KOBİ’lere 250 milyon TL destek müjdesi! KOBİ'lere destekten kimler nasıl faydalanacak?
Teknoloji geliştiren ve dijitalleşen KOBİ’lere 250 milyon lira destek var. Teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler 300 bin lirası geri ödemesiz 650 bin, akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine katmak isteyenler de 300 bin lirası geri ödemesiz 1 milyon liraya kadar destek alabilecek.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), sanayide dijital dönüşüme yönelik önemli bir adım attı. Akıllı dijital teknolojileri destekleme kararı alan kurum, KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 'İmalat Sanayisinde Dijitalleşme' temalı yeni çağrılarına çıktı. 2 çağrıyla KOBİ'lere 250 milyon lira destek sağlanacak. 1'inci çağrıya; akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün/yazılımlarında katma değer artırıcı iyileştirmeler yapmak ve/ veya geliştirdikleri ürün/yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecek. İşletme başına 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 350 bin liraya kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 650 bin liraya kadar destek verilebilecek. 2'nci çağrı kapsamında ise imalat sektöründeki KOBİ'ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecek. İşletme başına 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere 1 milyon liraya kadar destek verilebilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.