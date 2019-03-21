Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), akıllı dijital teknolojileri desteklemek için düğmeye bastı. KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında çıkılan 2 çağrı kapsamında KOBİ'lere 250 milyon lira destek sağlanacak. Teknoloji geliştiricisi KOBİ'lere yönelik 1'inci çağrı kapsamında 100 milyon lira, akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine katmak isteyen KOBİ'lere yönelik çağrı kapsamında 150 milyon lira bütçe belirlendi. KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve KOBİ beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemi'ne girerek başvurularını oluşturabilecek. Proje çağrısı için başvuru sistemi 2 Mayıs günü saat 23.59'da kapatılacak.
BİRİNCİ ÇAĞRI
■ KİMLER BAŞVURACAK?: Teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren konuda; ürün/ yazılımlarında katma değer artırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün/ yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecek. Şu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecek: "Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı. Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı. Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı. Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı. Telekomünikasyon. Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler. Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları."
■ ÇAĞRI BÜTÇESİ: 100 milyon TL
■ DESTEK ÜST LİMİTİ: 300.000 TL (geri ödemesiz), 350.000 TL (geri ödemeli)
■ DESTEK KALEMLERİ: Personel giderleri, makineteçhizat giderleri, yazılım giderleri, hizmet alım giderleri.
■ DESTEK ORANI: Yüzde 60
İKİNCİ ÇAĞRI
■ KİMLER BAŞVURACAK?: İmalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek / uygulamak / uyarlamak için proje sunabilecek.
■ ÇAĞRI BÜTÇESİ: 150 milyon TL
■ DESTEK ÜST LİMİTİ: 300.000 TL (geri ödemesiz), 700.000 TL (geri ödemeli)
■ DESTEK KALEMLERİ: Personel giderleri, makineteçhizat giderleri, yazılım giderleri, hizmet alım giderleri.
■ DESTEK ORANI: Yüzde 60
6 KONUDA PROJE SUNULABİLECEK
● Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayisinde kullanımı
● İmalat sanayisinde nesnelerin interneti
● İmalat sanayisinde akıllı sensör teknolojileri
● İmalat sanayisinde otonom robot teknolojileri
● Yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri
● İmalat sanayisinde siber güvenlik
BİRİNCİ ÇAĞRI
■ KİMLER BAŞVURACAK?: Teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren konuda; ürün/ yazılımlarında katma değer artırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün/ yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecek. Şu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecek: "Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı. Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı. Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı. Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı. Telekomünikasyon. Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler. Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları."
■ ÇAĞRI BÜTÇESİ: 100 milyon TL
■ DESTEK ÜST LİMİTİ: 300.000 TL (geri ödemesiz), 350.000 TL (geri ödemeli)
■ DESTEK KALEMLERİ: Personel giderleri, makineteçhizat giderleri, yazılım giderleri, hizmet alım giderleri.
■ DESTEK ORANI: Yüzde 60
İKİNCİ ÇAĞRI
■ KİMLER BAŞVURACAK?: İmalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek / uygulamak / uyarlamak için proje sunabilecek.
■ ÇAĞRI BÜTÇESİ: 150 milyon TL
■ DESTEK ÜST LİMİTİ: 300.000 TL (geri ödemesiz), 700.000 TL (geri ödemeli)
■ DESTEK KALEMLERİ: Personel giderleri, makineteçhizat giderleri, yazılım giderleri, hizmet alım giderleri.
■ DESTEK ORANI: Yüzde 60
6 KONUDA PROJE SUNULABİLECEK
● Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayisinde kullanımı
● İmalat sanayisinde nesnelerin interneti
● İmalat sanayisinde akıllı sensör teknolojileri
● İmalat sanayisinde otonom robot teknolojileri
● Yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri
● İmalat sanayisinde siber güvenlik
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