İlave istihdama 20 bin TL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işverenlere seslenerek, "Her ilde, oda ve borsa bünyesinde destek ve teşvik tanıtım merkezleri kurduk. Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan sizler olun" dedi. Denizli'de düzenlenen 'İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Hisarcıklıoğlu, "30 Nisan'a kadar yapılacak her yeni istihdamda, ücret-vergiprim devletten, sonrasında da en az 9 ay vergi ve prim ödemiyoruz" diye konuştu. Sağlanacak her 1 ilave istihdam için yılda yaklaşık 20 bin lira desteğin verildiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneği imkanının da getirildiğini söyledi.
- Ekonomi
- 26.03.2019
- Gazete
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