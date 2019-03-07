KOBİ'lerin proje hazırlama ve yürütme süreçlerine artık rehberler yardımcı olacak. KOBİ rehberleri sahaya inecek. Alanında tecrübeli ticaret insanları, bilim insanları, akademisyenler KOBİ'lere rehberlik edecek. KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile, KOBİ rehberlerinin ve teknik danışmanların nitelikleri, sunacakları hizmetler, yetkilendirilmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İşin eğitimini almış, saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar, KOSGEB destekleri kapsamında KOBİ'lere rehberlik hizmeti verecek. İlk etapta 200 KOBİ rehberi, 2 bin 400 teknik danışman alanda görev almaya başlayacak" dedi. Bu düzenleme sayesinde KOSGEB'in KOBİ rehberleri ve teknik danışmanları yetkilendireceğinin yani bir anlamda akreditasyon görevi üstleneceğinin altını çizen Bakan Varank, 3 yıl içinde, 4 bin KOBİ'nin rehberlik ve teknik danışmanlık hizmetlerinden faydalanmasını bekliyoruz" diye konuştu.