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  • 22.03.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 10:01

2019 Bağkur en düşük kaç TL - Emekli maaşı seyyanen ücreti ne kadar?

seyyanen ve ücreti ne kadar olacak? Emekli maaşları ile ilgili her geçen gün iyi haberler gelmeye devam ediyor. , , ve Bağkur emeklileri Ocak ayında zamlarını almıştı. Son çıkan yasaya göre, en düşük maaşı bin TL olurken emekli vatandaşlarımız bu sınırın asgari ücret ile aynı olmasını istiyor. Eğer bu istek kabul edilirse en düşük emekli maaşı 2.020 TL olacak. Ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Halen en yüksek emekli aylığı ise 5 bin 390 lira 70 kuruştur.

Milyonlarca emekli için güzel haberler gelmeye devam ediyor. SGK, SSK, Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 4-5 artış gündeme geldi. Emekli maaşına ek ödeme miktarı yüzde 9 olursa, SSK ve Bağkur emeklisinin maaşlarında 42 ile 269 lira arasında artış sağlanacak. Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklediği ek ödeme seyyanen zam son dakika gelişmeleri haberimizde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse emeklilerin gelirlerinde önemli bir artış yaşanacak.

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