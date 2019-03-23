Milyonlarca emekli için güzel haberler gelmeye devam ediyor. SGK, SSK, Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 4-5 artış gündeme geldi. Emekli maaşına ek ödeme miktarı yüzde 9 olursa, SSK ve Bağkur emeklisinin maaşlarında 42 ile 269 lira arasında artış sağlanacak. Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklediği ek ödeme seyyanen zam son dakika gelişmeleri haberimizde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse emeklilerin gelirlerinde önemli bir artış yaşanacak.