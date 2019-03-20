Memurların ve memur emeklilerin gözü, önümüzdeki günlerde yapılacak Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapılacak toplantıdan önemli müjdeler çıkması bekleniyor. Toplantıda Memur-Sen'in masaya getireceği taleplerden bazıları şöyle:
● 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına verilen kadro hakkı, diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilsin.
● Özel hizmet tazminatı emekli keseneğinin hesabına dahil edilsin ve 3600 ek göstergenin altında olan tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilsin.
● Emeklilik ikramiyesinin hesabında 1 tam yıldan eksik olan süreler hesaba dahil edilsin.
● Memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de devam etsin.
● Kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memurun aylığının iki katı tutarında bayram ikramiyesi ödensin.
● 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına verilen kadro hakkı, diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilsin.
● Özel hizmet tazminatı emekli keseneğinin hesabına dahil edilsin ve 3600 ek göstergenin altında olan tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilsin.
● Emeklilik ikramiyesinin hesabında 1 tam yıldan eksik olan süreler hesaba dahil edilsin.
● Memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de devam etsin.
● Kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memurun aylığının iki katı tutarında bayram ikramiyesi ödensin.
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