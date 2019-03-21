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  • 20.03.2019 13:53
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 10:39

2019 emekli maaşına Temmuz mı ne kadar?

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde geliyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 5 yapılacak.

Büyük müjde! Maaşlara zam...

Milyonlarca ve Bağkur emeklisinin gözü kulağı Temmuz ayına çevrilmiş durumda. SSK ve emeklilerinin Temmuz mı yüzde 5'i bulacak. 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da olacak.

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TEMMUZDA ZAM

Tüm emekliler temmuzda zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri de fark alıp almayacağını öğrenmek için bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyonu merakla bekliyor. Ancak enflasyon ne kadar çıkarsa çıksın, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin.

YÜZDE 5 OLARAK BELİRLENDİ

Memurlar için yapılan toplu sözleşmede temmuz ayı zam oranı yüzde 5 olarak belirlenmiş, 2019'un ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark verileceği karara bağlanmıştı. Buna göre; memur emeklilerinin maaşına temmuzda yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca enflasyon farkı da oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak.

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Malulen emekliye ayrılanlar ile 3 bin 600 günle kısmi emekli olanlara Ocak zammının ardından Şubat'ta bir artış daha olacak. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, yeni düzenlemeyle artık bin lira ödenmeye başlayacak. Ayrıca tüm emekliler Temmuz'da da zam alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 5 zam ve fark alacak.

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