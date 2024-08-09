MEB topa girdi: Bakan Yusuf Tekin’den Instagram ve Roblox çıkışı!

Türkiye'de Instagram ve Roblox isimli sözde oyun platformuna erişim engeli getirildi.
INSTAGRAM VE ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ
Instagram Türkiye'nin kurllarını kabul etmemekte direnirken son olarak Hamas Lideri Haniye'nin şehit edilmesinin ardından uyguladığı sansür bardağı taşırdı.
Çocukların da kolayca erişim sağladığı dijital temelli Roblox ise cinsel saldırı, istismar ve özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi birçok riskle birlikte oyun odalarında çocukların eş cinselliğe özendirildiği sanal partilerin yapılması, pedofili tuzağına düşürülen çocukların farkında olmadan istismar edilmesi gibi skandallarla gümdeme geliyordu.
MEB TOPA GİRDİ
Söz konusu iki platforma getirilen erişim engeline ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Roblox isimli uygulamada yer alan cinsel içerikli oyunlar çocukların zihnini zehirliyor
MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: DİJİTAL FAŞİZME DUR DEMELİYİZ
Bakan Yusuf Tekin, Dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duymasının elzem olduğunu dikkat çekerek "Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz!" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Bakan Tekin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Günümüz dijital çağında, çocuklarımızın güvenliği ve sağlıklı gelişimi her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. Okullarımızın, öğretmenlerimizin ve eğitim öğretim ortamlarımızın yanında bilhassa sosyal medya mecraları da evlatlarımızın gelişiminde etkilidir.