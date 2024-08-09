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MEB topa girdi: Bakan Yusuf Tekin'den Instagram ve Roblox çıkışı!

Türkiye'nin kurallarına karşı çıkan Instagram ile pedofili, eşcinsellik ve cinsel içerikli oyunlar barındıran Roblox’a erişim engeli getirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Instagram ve Roblox'a ilişkin açıklama yaptı. Dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duymasının elzem olduğunu dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının Dijital faşizminden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz!" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 11:19 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 11:32
MEB topa girdi: Bakan Yusuf Tekin’den Instagram ve Roblox çıkışı!

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Türkiye'de Instagram ve Roblox isimli sözde oyun platformuna erişim engeli getirildi.

INSTAGRAM VE ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ
Instagram Türkiye'nin kurllarını kabul etmemekte direnirken son olarak Hamas Lideri Haniye'nin şehit edilmesinin ardından uyguladığı sansür bardağı taşırdı.

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Çocukların da kolayca erişim sağladığı dijital temelli Roblox ise cinsel saldırı, istismar ve özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi birçok riskle birlikte oyun odalarında çocukların eş cinselliğe özendirildiği sanal partilerin yapılması, pedofili tuzağına düşürülen çocukların farkında olmadan istismar edilmesi gibi skandallarla gümdeme geliyordu.

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MEB TOPA GİRDİ
Söz konusu iki platforma getirilen erişim engeline ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: DİJİTAL FAŞİZME DUR DEMELİYİZ
Bakan Yusuf Tekin, Dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duymasının elzem olduğunu dikkat çekerek "Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz!" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf TekinMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Bakan Tekin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Günümüz dijital çağında, çocuklarımızın güvenliği ve sağlıklı gelişimi her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. Okullarımızın, öğretmenlerimizin ve eğitim öğretim ortamlarımızın yanında bilhassa sosyal medya mecraları da evlatlarımızın gelişiminde etkilidir.

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Bakanlık olarak, çocuklarımızın dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler almaktayız.

"EVLATLARIMIZI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ "
Son yıllarda, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlar, çocuklarımızın zamanının büyük bir kısmını almaktadır. Bu platformlar, öğrencilerimizin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere ev sahipliği yapabilmektedir. Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir.

Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir.

Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının Dijital faşizminden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz!"

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