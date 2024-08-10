Milli Eğitim Bakanlığı, Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının durumlarına ilişkin yapılan müzakerelerde uzlaşılan noktaları yazılı açıklama yaparak paylaştı.

Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'deki yabancı okullar ile ilgili açıklamasında taraflarla diyalog halinde olduklarını belirtmişti.

Türkiye 'de Fransız Büyükelçiliği'ne bağlı Charles de Gaulle ve Pierre Loti Liseleri de Türk vatandaşı öğrenci alımını durdurduğunu açıklamıştı.

Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin



Yasal statü verilmesini öngören uluslararası anlaşma karara bağlanana kadar bu okullara yeni Türk öğrenci kaydının yapılmayacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere ülkemizde eğitim ve öğretim faaliyetleri, Anayasamız gereği devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmekte olup okul türleri, öğrenci kabul ve kayıtlarına ilişkin hükümler, ilgili kanunlarla düzenlenmiştir. Bu bağlamda 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, eğitimde gözetim ve denetim görevinin Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde bulunduğuna, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ise Türk vatandaşlarının eğitimlerini Türk ilköğretim okullarında sürdürmeleri gerektiğine hükmetmektedir. Yine aynı kapsamdaki 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda ise özel okulların türleri ve bu okullara kabul edilebilecek öğrencilere ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti dünyaya örnek olacak demokratik bir anlayışla ülkemizde faaliyet gösteren özel milletlerarası okullar, azınlık okulları ve yabancılar tarafından açılan toplam 328 okula, hukuk devleti sınırları içinde faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli tedbirleri alarak, yukarıda sıralanan yasal düzenlemeler doğrultusunda eğitim öğretim yapmalarını sağlamaktadır.

Ancak son günlerde yasal statüsü olmaksızın faaliyet gösteren ve "Türk öğrenci" kabul eden okullarla ilgili olarak kamuoyunun gündemini meşgul eden hususlara ilişkin açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda faaliyet gösterdiği belirlenen Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının durumlarına ilişkin ilgililerle yapılan uzun müzakerelerde uzlaşılan noktalar aşağıda belirtilmiştir:

1-) Fransa'da yaşayan Türk öğrencilerin "Türkçe" öğrenimini de içeren kapsamlı bir eğitim iş birliği anlaşması çalışmalarına başlanması ve en kısa sürede tamamlanması yönünde müzakerelerin devam etmesi karara bağlanmıştır.